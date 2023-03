Esposa de Daniel Alves desabafa nas redes sociais: Tem que aceitar que, às vezes, as coisas bonitas acabam

02/03/2023 | 19:11



Seria o fim? Joana Sanz, esposa de Daniel Alves, usou as suas redes sociais para fazer um desabafo. A modelo compartilhou um longo texto de Bianca Sparacino, em A Gente Reminder.

Na citação, ela reflete sobre o tempo e da importância de deixar o passado ir para outra coisa chegar em sua vida.

Um Lembrete Gentil. Você tem que deixar ir. Você tem que deixar ir, porque, quando você segura, quando você mantém algo vivo dentro de você, você permite que seu passado ocupe o espaço em seu coração e em sua mente que é destinado ao seu futuro.

E, continuou:

Você tem que deixar ir, porque, no final das contas, se você vai encontrar o ser humano que vai lhe trazer o tipo mais profundo de alegria, se você vai encontrar a pessoa que vai te ajudar, experimente o tipo de amor que você sempre mereceu - você deve ter certeza de que está pronto para isso. Você tem que ter certeza de que estará aberto a isso, e você não pode fazer um lar dentro de seu coração para a pessoa que um dia cuidará de você da maneira mais suave se a memória de outra pessoa ainda estiver viva lá.

Até que chega na parte final da citação, que é sobre escolha:

Você tem que deixar ir. Você tem que aceitar que, às vezes, as coisas bonitas acabam, que, às vezes, as pessoas vão embora, que, às vezes, dois seres humanos não superam as probabilidades, e você tem que encontrar um desfecho nisso. Você tem que curar. Você tem que seguir em frente, você tem que acreditar na versão de você que está rindo na cama num domingo de manhã com a pessoa que ama daqui a vinte anos, porque você merece esse futuro. Ele está esperando por você. Escolha.

Alguns veículos da Espanha apontaram que Joana estaria sinalizando o fim do casamento com o jogador, que está preso acusado de estuprar uma jovem de 23 anos de idade.