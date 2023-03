Poliana Rocha abre o jogo sobre seu relacionamento leve e bem-humorado com Leonardo

02/03/2023 | 19:11



Poliana Rocha é a estrela da campanha de inverno 2023 da Comfortflex. A marca de calçados femininos revelou que o tema da coleção é inspirada nos anos 90 e 2000. Aproveitando o assunto de moda, a empresária comentou sobre como seu marido, o cantor Leonardo, opina nos seus looks. Além disso, Poli afirmou que seu relacionamento com o cantor é muito leve e bem-humorado.

- Temos gostos e estilos diferentes e ser vovó mudou meu estilo, para curtir ficar com as meninas no colo e brincar estou prezando usar mais tênis, rasteiras e sandálias mais confortáveis de um modo geral.

O casal está junto há 26 anos e, no meio de muitas polêmicas, eles permanecem juntos e demonstrando muito carinho. Como você acompanhou, Poliana já veio a público algumas vezes para desabafar sobre as traições do marido. Apesar dos pesares, a empresária perdoou o marido e resolveu lutar pelo relacionamento.