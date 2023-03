Avril Lavigne curte evento de moda em Paris após fim do noivado

02/03/2023 | 18:10



Olha ela! Solteira, Avril Lavigne marcou presença em um evento de moda em Paris e chamou atenção com a sua beleza e com o look all black escolhido.

A cantora prestigiou o desfile da Courrèges Womenswear, dias após anunciar o fim do seu noivado com o cantor Mod Sun. Para o evento, ela usou e abusou de frases motivacionais na roupa.

Em um longo casaco preto tinha a frase I'm not doing sh*t today - Não estou fazendo m*rda hoje. Com os cabelos curtos, ela também usou um blazer com algumas frases, como não quebre meu coração, confie em seus instintos e seja paciente, as coisas boas levam tempo.