Ubisoft TV Brasil lança minissérie gratuita sobre indústria dos games

A Ubisoft Brasil acaba de lançar uma minissérie de 10 episódios que detalha o funcionamento da indústria dos games e apresenta, de forma divertida e empolgante, a dimensão e importância desse setor. Intitulada “Games e Profissões”, a produção pode ser vista com exclusividade na Ubisoft TV Brasil, canal gratuito que transmite conteúdos variados sobre jogos eletrônicos, e oferece uma visão clara e pedagógica sobre o tema, abordando desde o conceito do telejogo até os altíssimos investimentos no cenário competitivo dos eSports.

A série é apresentada pelo professor Rodrigo Selback, da Universidade de Caxias do Sul, e leva aos espectadores diversas informações, pesquisas, histórias, notícias e bastidores sobre o setor. “A indústria de games segue crescendo a passos largos e despertando cada vez mais o interesse de entusiastas, consumidores e profissionais. Com esse projeto, queremos levar ao grande público informações confiáveis sobre o mercado, apresentar possibilidades de carreira e reforçar o enorme potencial do segmento”, explica Selback.

A minissérie está inserida em um novo projeto de educação criado pela Ubisoft Brasil, que visa compartilhar conteúdos didáticos e até pedagógicos sobre essa indústria bilionária. Em “Games e Profissões”, os espectadores podem descobrir e aprender sobre temas como “O Ecossistema de eSports”, “O que é um videogame”, “Jogos mobile e a teoria dos 3 Fs”, “Streaming e streamers”, e muito mais.

A Ubisoft TV Brasil pode ser conferida de qualquer lugar por meio de TVs conectadas, smartphones, tablets e Apple TV. Para acessá-la, os usuários podem escolher entre serviços como Samsung TV+ (canal 2336), Pluto TV (canal 346), além do próprio aplicativo para Android e iOS e do website oficial.