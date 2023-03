Charge do dia

Seri



02/03/2023 | 14:39



A segunda etapa do BRT-ABC, sistema de ônibus de transporte rápido, precisa de licitação ambiental da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) para começar as obras, informam técnicos responsáveis pela construção. Esse trajeto corresponde a todas estações que passam pelas fundações do ABC (Instituto Mauá, Fundação Santo André e Centro Universitário Faculdade de Medicina do ABC) até o Tamanduateí. Apesar das obras não estarem liberadas nesses trechos, as topografias e sondagens foram iniciadas. A estimativa é que as 16 vias planejadas estejam prontas até o fim de 2024 e que o expresso vá de São Bernardo até a Linha 2-Verde, do Metrô, em até 40 minutos.