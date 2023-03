Piquerez descarta Palmeiras cumprindo tabela em Campinas: 'Só vitória interessa'

02/03/2023 | 14:24



Classificado por antecedência às quartas de final do Paulistão e na liderança do Grupo D, com 27 pontos, diante de 26 do São Bernardo, o Palmeiras não quer saber de cumprir tabela em visita ao Guarani, neste domingo. Ciente que uma vitória garantiria a vantagem de decidir, até a final, no Allianz Parque, o lateral-esquerdo Piquerez revelou que o time será ousado no Brinco de Ouro na busca pelo 9º triunfo em 12 rodadas.

"A gente sabe que já está classificado para as quartas, mas é muito importante garantir a vitória contra o Guarani. Acho que o nosso único objetivo agora é voltar com os três pontos de Campinas", afirmou o lateral, descartando a possibilidade de avançar no topo da chave com uma igualdade desde que o time do ABC tropece.

A ordem de Abel Ferreira é não perder a liderança da chave para o São Bernardo. Além da força da torcida, o Palmeiras ainda conta com o lucro da renda no Allianz Parque, onde vem levando quase 38 mil torcedores de média no ano.

"É sempre bom começar bem o ano, ganhando e estando em primeiro no Paulista. É o nosso objetivo se classificar em primeiro para poder definir em casa. Nas férias, a gente cumpriu muito bem o trabalho à distância e isso nos permitiu chegar bem ao começo da temporada", avaliou Piquerez. "Domingo vamos jogar em Campinas contra o Guarani para assegurar essa vantagem para a partida contra o São Bernardo."

Cada dia mais ambientado e batendo recordes - já é o uruguaio com mais títulos no clube (cinco) e o terceiro com mais vitórias (49) -, Piquerez não esconde a felicidade pelas marcas e o rápido encaixe entre os titulares do Palmeiras.

"Desde que cheguei, me senti em casa. A verdade é que todo mundo aqui me recebeu muito bem, acho que já sou parte desta família e amo muito o Palmeiras", afirmou. "Estou muito feliz aqui e quero ficar o tempo que der, aproveitando o máximo que eu puder."