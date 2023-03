Lula: empresas e bancos precisam pensar primeiro no País e depois nos acionistas

02/03/2023 | 14:19



O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, afirmou nesta quinta-feira, 2, que as empresas e bancos do País precisam, primeiro, pensar no melhor para o desenvolvimento econômico do Brasil e, em segundo lugar, nos acionistas. Ao criticar o lucro recorde da Petrobras, divulgado na quarta-feira, 1º de março, o presidente disse que "não podemos aceitar a notícia".

"A Petrobras entregou de dividendos mais de R$ 215 bilhões quando ela deveria ter investido metade no crescimento econômico desse país, na indústria brasileira, naval e óleo e gás", declarou Lula, em evento no período da manhã de lançamento do novo Bolsa Família, no Palácio do Planalto.

Segundo ele, ao invés de a estatal investir no País, "ela resolveu agraciar os acionistas minoritários com R$ 215 bilhões".

Conforme mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a empresa fechou 2022 contabilizando recordes de lucros e dividendos, mas sob forte pressão de políticos ligados ao PT em função do pagamento bilionário a acionistas.

A estatal vai distribuir uma cifra total recorde de R$ 215,7 bilhões, referente a 2022, mais do que o dobro do que foi pago em 2021.

Para se ter dimensão dos valores envolvidos, com esse montante é possível bancar três vezes o orçamento atual do Bolsa Família. O valor dos dividendos supera o lucro da empresa.

"No nosso tempo, a Petrobras era uma empresa de desenvolvimento desse país, agora é uma empresa exportadora de óleo cru. Não foi pra isso que descobrimos o pré sal", pontuou Lula. "É importante saber que as empresas brasileiras, bancos brasileiros, têm que pensar primeiro nesse país para depois pensar nos seus lucros, nos seus acionistas, vai ser assim daqui para frente para a gente poder mudar a história do país", finalizou o discurso.