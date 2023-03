Linha Predator: Acer lança novo monitor gamer X32 por R$ 11 mil

Da Redação, com assessoria

A Acer apresenta para o mercado brasileiro mais um lançamento da linha Predator: o monitor gamer X32. A novidade, cuja taxa de atualização chega a 160Hz para oferecer imagens sem rastros e engasgos até mesmo nas partidas mais longas, oferece uma tela com 32 polegadas Ultra HD e resolução MiniLed 4K de 3840 x 2160. Produto tem preço sugerido de R$ 11 mil na loja oficial.

O produto ainda dispõe de um painel de Mini LED com uma tecnologia AMD Free Sync Premium ProTM e Agile-Splendor com IPS 1000, que prometem criar uma experiência única e suave por meio da sincronização dos frames, eliminando os “screen tearing”. O design ZeroFrame também apresentado elimina praticamente todas as bordas deixando o jogo (ou série e filme) mais imersivo.

O monitor gamer X32 também traz tempo de resposta de até 1ms e tela testada e calibrada para obter uma média Delta E <2 superbaixa para reproduzir cores precisas e realistas com cobertura Adobe RGB 99%. O principal do equipamento é também sua ergonomia ErgoStand no ajuste de altura, inclinação e rotação para maior conforto do usuário.

O modelo, que tem ângulo de visão de 178°, também conta com display HDR 1000, considerando um brilho nativo de 400 nits podendo chegar a 1000 nits, e cria níveis mais profundos de contrastes nas cenas mais escuras, aprimorando os detalhes em preto e branco e gerando imagens mais realistas.

O monitor gamer X32 ainda possui comutador KVM integrado, dois auto-falantes de 7w e entradas HDMI, DisplayPort, Tipo-C (com função de carregador 90W), saída de áudio, USB 3.0, USB-B e entrada de alimentação.