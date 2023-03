Hotéis em Singapura – 10 sugestões incríveis

Maria Beatriz Vaccari

Do Rota de Férias



28/03/2023 | 15:55



As melhores redes de acomodações têm hotéis em Singapura. Referência em luxo, o destino também é conhecido por cenários incríveis e atrações futuristas. De quebra, figura entre os mais limpos e organizados do mundo.

Hotéis em Singapura

Abaixo, confira 10 boas opções de hotéis em Singapura

The Fullerton Hotel Singapore

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Fullerton Hotel Singapore (@fullertonhotelsg)

O The Fullerton Hotel Singapore é um dos hotéis mais tradicionais de Singapura. Ele fica em um prédio neoclássico de 1928 e tem acomodações enormes. Boa parte delas, inclusive, oferece vistas incríveis.

—

The Ritz-Carlton, Millenia Singapore

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Ritz-Carlton, Millenia SG (@ritzcarltonmilleniasingapore)

Localizado na região de Marina Bay, o The Ritz-Carlton, Millenia Singapore oferece fácil acesso a vários pontos turísticos do destino. O complexo tem quartos com vistas panorâmicas, piscina, spa e atrações gastronômicas.

—

Shangri-La Singapore

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Shangri-La Singapore (@shangrilasg)

O Shangri-La Singapore é uma espécie de resort urbano. Além de oferecer muitas atrações de lazer e 10 espaços gastronômicos, o empreendimento fica pertinho da famosa rua de compras Orchard Road.

—

The Capitol Kempinski Hotel Singapore

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Capitol Kempinski Hotel SG (@capitolkempinski)

As acomodações do The Capitol Kempinski Hotel Singapore ficam em dois prédios históricos de Singapura: Capitol Building e Stamford House. O local tem piscina de água salgada, academia e acesso direto ao Teatro do Capitólio.

—

Four Seasons Hotel Singapore

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Four Seasons Hotel Singapore (@fssingapore)

Em meio à agitada região de Orchard Boulevard, o Four Seasons Hotel Singapore oferece acomodações e serviços de luxo. O hotel conta até com um restaurante premiado com estrela Michelin.

—

Marina Bay Sands

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Bay Sands (@marinabaysands)

O visual do Marina Bay Sands por si só já é um cartão-postal de Singapura. Além de ostentar uma enorme estrutura em formato de barco no topo de três torres, o local é dono da maior piscina de borda infinita do mundo.

—

JW Marriott Hotel Singapore South Beach

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por JW Marriott Singapore (@jwmarriottsg)

Com vista para a Marina Bay, o JW Marriott Hotel Singapore South Beach é uma boa pedida para quem valoriza localização. Isso porque o hotel fica pertinho de vários pontos turísticos que valem a visita.

—

Andaz Singapore A Concept by Hyatt

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Andaz Singapore (@andazsingapore)

Situado entre as regiões de Kampung Glam e Bugis, o Andaz Singapore A Concept by Hyatt fica a apenas 300 metros da Mesquita do Sultão. O local conta com um bar charmoso e uma piscina no rooftop.

—

The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por The Outpost Hotel (@theoutposthotel)

O The Outpost Hotel Sentosa by Far East Hospitality é um hotel de luxo exclusivo para adultos. Os ambientes são muito bem decorados e a área da piscina tem um visual diferenciado.

—

Pan Pacific Singapore

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Pan Pacific Singapore (@panpacificsingapore)

Piscina a céu aberto, acomodações confortáveis, seis espaços gastronômicos e bar. Essas são só algumas das muitas atrações do Pan Pacific Singapore, que fica a aproximadamente um quilômetro do complexo Gardens by the Bay.

—

PLANEJE SUA VIAGEM

Agora que você já conhece boas opções de hotéis em Singapura é hora de planejar um roteiro. Não deixe de checar todos os detalhes antes mesmo de fazer as malas. Aqui, você encontra as dicas da nossa equipe para comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade.