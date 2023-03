Dólar tem alta leve com exterior em meio a PIB local fraco

02/03/2023 | 09:48



O dólar opera com ligeira alta nesta quinta-feira, 2, puxado pela valorização no exterior, mas chegou a cair ante o real. O mercado de câmbio ajusta-se à valorização do dólar no exterior frente pares principais e divisas emergentes ligadas a commodities em cenário de expectativas por elevação de juros agressivas pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e Banco Central Europeu (BCE) em suas reuniões no fim deste mês.

A prévia do índice CPI da zona do euro em fevereiro desacelerou um pouco, mas ficou acima das previsões dos economistas, e a presidente do BCE, Christine lagarde, reforçou hoje sinais de alta de 50 pontos-base no encontro da instituição no fim do mês.

Além disso, os investidores locais digerem os dados do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil no quarto trimestre e em 2022, que vieram abaixo das medianas projetadas pelo mercado. Porém, algumas casas já projetam melhora para a atividade interna no primeiro trimestre deste ano, como a Ouro Preto Investimentos, devido a perspectivas positivas para a economia da China.

O PIB brasileiro registrou queda de 0,2% no quarto trimestre de 2022 ante o terceiro trimestre de 2022, ficando abaixo da mediana (-0,1%) das estimativas dos analistas consultados pelo Projeções Broadcast, que esperavam desde um recuo de 0,9% a uma alta de 0,4%. Na comparação com o quarto trimestre de 2021, o PIB apresentou alta de 1,9% no quarto trimestre de 2022, vindo também abaixo da mediana (2,1%) das projeções do mercado, que variavam de uma elevação de 1,4% a 2,8%.

No fechamento de 2022, o PIB cresceu 2,9% ante 2021, resultado pior que a mediana de 3% e dentro do intervalo estimado pelo mercado (alta de 2,7% a 3,1%). Ainda segundo o instituto, o PIB do quarto trimestre de 2022 totalizou R$ 2,6 trilhões. No ano de 2022, o PIB somou R$ 9,9 trilhões.

Na agenda mais cedo, foi divulgado ainda uma desaceleração do IPC-Fipe, que mede a inflação na cidade de São Paulo, com alta de 0,43% em fevereiro, de 0,63% de janeiro e de 0,47% na terceira quadrissemana do mês passado. O resultado de fevereiro ficou abaixo da mediana das estimativas do Projeções Broadcast, de 0,46%.

Às 9h26, o dólar à vista subia 0,11%, a R$ 5,1971. O dólar abril ganhava 0,29%, a R$ 5,2280.