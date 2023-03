Insatisfeita, Anitta reclama de parceria com gravadora e expressa vontade de quebrar contrato: Se tivesse uma multa para pagar eu já tinha leiloado meus órgãos para sair fora

02/03/2023 | 09:10



Sem papas na língua, Anitta já mostrou diversas vezes seu descontentamento com gravadoras que não valorizam os artistas. Na última quarta-feira, dia 1, a intérprete de Girl From Rio voltou a cutucar a Warner Music Brasil, com quem tem um contrato assinado.

Tudo começou quando um internauta escreveu no Twitter:

Meu sonho é a Anitta sair da Warner, ir para uma gravadora que valorize ela e, de quebra, a primeira música que ela lançar pegue o Top 10 global.

E Anitta respondeu:

Somos dois.

Em seguida, outro fã sugeriu:

Eita! Nem vale a pena gravar esses clipes com artistas fodas se a gravadora deixa tudo a perder. Quebra o contrato, paga o que tem que pagar e arranja uma que te valorize, amor.

A cantora, por sua vez, disparou:

Meu amor, se tivesse uma multa para pagar, eu já tinha leiloado meus órgãos por mais caro que fosse para sair fora. Mas, infelizmente, não tem. Quando a gente é novo e ainda não sabe muito, tem que prestar muita atenção nas coisas que assina... Se não pode passar uma vida inteira pagando pelo erro.

Uepa! Vale lembrar que, em 2020, Anita assinou o contrato a Warner Record para também cuidar da carreira internacional.