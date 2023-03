Testamos: Infinix Note 12 Pro entrega recursos premium por R$ 1.999

Bianca Bellucci

02/03/2023 | 08:57



A Infinix é uma fabricante honconguesa representada no País pela Positivo desde 2021. Em janeiro deste ano, trouxe para o mercado brasileiro o Infinix Note 12 Pro. Trata-se de um smartphone que promete entregar recursos premium pelo preço camarada de R$ 1.999. Para testar seu desempenho, a marca emprestou o aparelho para a redação do 33Giga por 15 dias.

Entre os diferenciais do Infinix Note 12 Pro está a tecnologia Memory Fusion, que é capaz de expandir a memória RAM de 8 GB para mais 5 GB, totalizando 13 GB. Dessa forma, o celular está preparado para suportar tanto aplicativos pesados quanto jogos que exigem alto desempenho. Na prática, sempre que necessário, ele pega emprestado parte do armazenamento (256 GB). Mas é possível configurá-lo para trabalhar com mais 2 GB ou 3 GB por padrão.

Outro destaque fica para o conjunto de câmera tripla. Com módulo principal de 108 MP e complementada por duas lentes (2 MP para profundidade e QVGA como auxiliar), conta com uma série de funções para profissionalizar fotos e vídeos. É possível optar por embelezamento, panorama, Super Noite e muito mais. Todos são de fácil acesso e entregam um bom desempenho.

Em relação aos recursos de multimídia, o Infinix Note 12 Pro tem resolução nítida e cores vibrantes, além de áudio claro e alto, sem distorções mesmo no volume máximo. Para os testes do 33Giga, foi usado o show de Rihanna no intervalo do Super Bowl LVII, que foi exibido no celular com perfeição – embora a apresentação em si não seja nem de perto a melhor já realizada no evento.

Raio-X do Infinix Note 12 Pro

Tela: 6,7 polegadas

6,7 polegadas Armazenamento: 256 GB

256 GB Memória RAM: 8 GB + 5 GB (com tecnologia Memory Fusion)

8 GB + 5 GB (com tecnologia Memory Fusion) Processador: Helio G99 com CPU de 2.2 GHz

Helio G99 com CPU de 2.2 GHz Sistema operacional: Android 12

Android 12 Câmeras: 108 MP + 2 MP + QVGA (traseira tripla) e 16 MP (frontal)

108 MP + 2 MP + QVGA (traseira tripla) e 16 MP (frontal) Bateria: 5.000 mAh

5.000 mAh Dimensões (L x A x P): 7,69 x 16,47 x 0,78 cm

7,69 x 16,47 x 0,78 cm Peso: 195 gramas

195 gramas Preço sugerido: R$ 1.999

R$ 1.999 Site oficial: http://bit.ly/3ZkOrp0

Um ponto negativo, por sua vez, está na falta de compatibilidade com a rede 5G. A empresa afirma que prefere priorizar a performance do telefone à tecnologia móvel, mas como boa parte dos produtos lançados atualmente nesta faixa de preço já saem com a conexão, é bola fora não oferecê-la – nem que fosse para cobrar um pouco a mais por isso.

Também vale falar sobre os aplicativos originais da marca. Enquanto alguns são bem úteis – a exemplo do XArena, que permite configurar recursos de jogos, e o XTheme, com layouts e temas –, outros competem com programas mais famosos e melhores, como o navegador Hi Browser e o streaming de música Boomplay. Ou seja, ocupam um espaço desnecessário no telefone.

Quando o assunto é design, o Infinix Note 12 Pro é simples e elegante, com destaque para o conjunto de câmeras, que aparece saltado. As laterais são retas, lembrando o (lindíssimo) iPhone 4, mas sem a icônica traseira de vidro, uma vez que o revestimento é feito em alumínio. Para completar, é ofertado na cor grafite – a única disponível.

Ainda é importante destacar que, em tempos de cortes de acessórios, o Infinix Note 12 Pro contempla o usuário com capinha de silicone, película, fone de ouvido, cabo USB e carregador de tomada de 33W, que atinge 50% da bateria em apenas 30 minutos.

