Battlefield 2042 e mais: os jogos gratuitos do PS Plus em março

A PlayStation anunciou os jogos gratuitos que chegam ao serviço de assinatura PS Plus em março. Dessa vez, os usuários poderão baixar Battlefield 2042, Minecraft Dungeons e Code Vein. De 6 de março até 3 de abril, membros de todos os planos (Essential, Extra e Deluxe) estão aptos a adicionar os títulos à biblioteca.

Saiba mais sobre os jogos da PS Plus em março

Battlefield 2042 – Disponível para PlayStation 4 e PlayStation 5



A PS Plus em março traz Battlefield 2042, um jogo de tiro em primeira pessoa que marca o retorno da guerra total que deixou a franquia famosa. Ambientado num futuro próximo, em um mundo alterado pela desordem, o usuário terá que usar seu esquadrão e seu arsenal de armas e veículos de ponta para se adaptar e conquistar a vitória em campos de batalha dinâmicos. Comportando até 128 jogadores no PlayStation 5 e 64 jogadores no PlayStation 4, traz uma escala sem precedentes num campo de batalha imenso, espalhado pelo mundo.

Minecraft Dungeons – Disponível para PlayStation 4



Enfrente um novo jogo de ação e aventura ambientado no universo de Minecraft. Encare as masmorras solo ou forme equipes com amigos. Até quatro jogadores podem enfrentar juntos níveis cheios de ação e tesouros, tudo numa jornada épica para salvar os aldeões e derrubar o vilão Arch-Illager. Desbloqueie itens e encantamentos de arma únicos para desferir ataques especiais devastadores. Encare conflitos corpo a corpo, proteja-se com ataques a distância ou encare hordas de inimigos com armadura pesada.

Code Vein – Disponível para PlayStation 4



No último título disponibilizado pela PS Plus em março, alie-se a um parceiro da IA ou a um amigo num modo multijogador cooperativo e embrenhe-se num mundo de destruição nesta experiência conectada com masmorras, usando as forças combinadas para coordenar a abordagem e defender uns aos outros de ataques-surpresa ou encarar inimigos poderosíssimos. Escolha entre várias armas, como baionetas, machados, lanças e muito mais. Melhore as habilidades do seu personagem com aperfeiçoamentos Código de Sangue poderosos. Adquira novos equipamentos, eleve o nível do seu personagem e se fortaleça para enfrentar os Perdidos.