Santo André coleta assinaturas para criação de Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência

Da Redação



01/03/2023 | 20:07



A Secretaria da Pessoa com Deficiência de Santo André está buscando assinaturas, por meio de uma petição pública, para solicitar a criação do Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.

A iniciativa traria dois benefícios principais: a possibilidade de transferência de recursos do Fundo Nacional para municípios de todo o país e a possibilidade de empresas e pessoas físicas passarem a ter a opção de abater a doação do Imposto de Renda, o que incentivaria a captação de recursos. “Estamos pensando na captação de recursos em nível federal para o financiamento das políticas públicas nas esferas federal, estaduais e municipais. Nós, que lutamos pela causa da pessoa com deficiência, precisamos desse recurso para proporcionar o suporte financeiro para implementação, manutenção e desenvolvimento de planos, programas, ações e projetos voltados às pessoas com deficiência”, diz o secretário da Pessoa com Deficiência, Jobert Minhoca.

Em Santo André, por exemplo, existe desde 2001 o Fundo Municipal da Pessoa com Deficiência. No entanto, sem a existência de um fundo de abrangência nacional, quem quiser doar não consegue abater a doação do Imposto de Renda, o que não estimula as doações. Ainda de acordo com Jobert, alguns projetos para a criação do Fundo Nacional já existem, mas estão parados, e a petição irá ajudar a pressionar para que se tornem realidade.

O secretário planeja protocolar a petição no Senado, na Câmara Federal e encaminhar para a Assembleia Legislativa para incentivar a criação, também, de um fundo estadual. Mas antes disso quer promover uma reunião com secretários da área de outros municípios, para aumentar o número de assinaturas. Para assinar, basta acessar o link da petição pública.