Fred marca, United vira diante do West Ham em casa e avança na Copa da Inglaterra

01/03/2023 | 19:16



O Manchester United continua colhendo frutos com seus brasileiros. Pelo terceiro jogo decisivo, a equipe de Erick Ter Hag contou com ao menos um gol verde amarelo para celebrar um importante resultado. Desta vez foi Fred quem deixou sua marca na virada sobre o West Ham, por 3 a 1, em Old Trafford, que garantiu classificação às quartas de final da Copa da Inglaterra. O próximo rival será o Fulham.

Fred havia empatado o jogo de volta da Liga Europa, diante do Barcelona, há uma semana, antes de Antony decretar a virada e a classificação. No final de semana, na final da Copa da Liga Inglesa, foi Casemiro (ficou no banco no primeiro tempo contra o West Ham, poupado) quem abriu o caminho do título, nos 2 a 0 sobre o Newcastle.

Nesta quarta-feira, em jogo duro diante de um bravo West Ham de Lucas Paquetá, o United levou enorme susto quando saiu em desvantagem de 1 a 0, gol de Benrahma, recebendo de Emerson Palmieri, no começo do segundo tempo. Em vantagem, os visitantes se fecharam e o empate só saiu a 13 minutos para o fim, em gol contra de Aguerd.

A partida caminhava para a prorrogação, quando Garnacho bateu colocado, aos 45 minutos, e decretou a virada. Para completar a festa, após falha da defesa, Fred, que também iniciou entre os reservas, bateu da entrada da área e definiu a classificação.

Se o United continua fazendo festa, ampliando sua série invicta para 12 jogos, sendo 10 vitórias, outros times da primeira divisão inglesa não tiveram o que comemorar no dia. O Sheffield United, da segunda divisão, derrubou o Tottenham, com triunfo por 1 a 0, gol de Ndiaye, que saiu do banco para ser herói. Lanterna do Inglês, o Southampton fez ainda mais feio. O time foi eliminado em seus domínios pelo Grimsby Town, da quarta divisão, com derrota por 2 a 1. Holohan anotou duas vezes de pênalti, com Caleta-Car anotando o de honra.

O Burnley fechou os oito classificados com 1 a 0 no Fleetwood Town e será rival do Manchester City na próxima fase, que terá, ainda, Manchester United x Fulham, Brighton x Grimsby Town e Sheffield z Blackburn Rovers.