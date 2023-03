Santo André e São Bernardo recebem festival gastronômico com coxinha de 20 quilos e doces gigantes

Da Redação



01/03/2023 | 18:53



Inspirado nos famosos festivais cariocas e americanos de comidas de rua gigantes, o evento culinário itinerante Big Food Festival, o "Festival das Comidas Gigantes", vai trazer à região durante o mês de março alguns pratos diferentes, para quem tem muita fome. Entre coxinhas de 20 quilos e doces como o super torrone, os encontros também terão sanduíches, salgados, cervejas artesanais e atividades para as crianças.

Em Santo André, a 13ª edição do evento acontece nos dias 17, das 17h às 22h; no dia 18, das 12h às 22h; e dia 19, das 12h às 20h. Já em São Bernardo, o evento será no Paço Municipal, de 31/03 a 02/04. No Dia 31, ele acontece das 17h às 22h; dia 01/04, das 12h às 22h e em 02/04, das 12h às 20h.

Os espaços são pet friendly e a entrada é gratuita, os visitantes pagam apenas o que consumirem. O evento também terá comidas em tamanho "normal" para quem optar pelo tradicional.