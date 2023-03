Livro sobre a saga do Santos no Campeonato Brasileiro ganha edição comemorativa pelos 20 anos do título

Da Redação



01/03/2023 | 17:16



Duas décadas depois do título de campeão brasileiro conquistado pelo Santos, o livro "O time que nunca seria campeão", publicado de forma independente pela primeira vez em 2017, será relançado na próxima terça-feira (7) pela Dolores Editora.

Escrito pelo jornalista Alex Sabino, que acompanhou de perto a saga do time pelo título, o livro conta a trajetória do clube até a conquista do campeonato. Na época, o Santos havia sido derrotado pelo Corinthians a sete segundos do fim da semifinal do Campeonato Paulista. Em maio de 2002, a poucas semanas do início do Brasileiro, o clube estava à beira do abismo, em crise financeira, técnica e ameaçado de rebaixamento. É quando entram em cena Robinho, Diego, Alex, Léo, Fabio Costa, Renato, Emerson Leão, jogadores que fizeram a diferença no momento do grupo até levantarem a taça.

Repórter à época do diário LANCE!, Sabino acompanhou o dia a dia alvinegro naquele período e narra, em primeira pessoa, tudo o que aconteceu dentro e fora de campo. O livro terá noite de autógrafos na próxima terça-feira (7), a partir das 20h, em Santos, no

Boteco Seu Tijuca (avenida Washington Luiz, 386, no Gonzaga). A obra também está à venda pelo site da editora.