Alessandra Negrini dá show de atuação em segunda temporada de Cidade Invisível

01/03/2023 | 16:10



Dia 22 de março estreia a segunda temporada de Cidade Invisível, série brasileira da Netflix. Nesta terça-feira, dia 1º, foi lançado o trailer dos novos episódios, deixando os fãs ainda mais ansiosos!

Ao longo dos cinco episódios da segunda temporada, Eric, interpretado por Marco Pigossi, Luna, interpretada por Manu Dieguez e Cuca, interpretada por Alessandra Negrini, enfrentam novos desafios e descobrem ainda mais sobre a cultura do Brasil.

No trailer, é visível a conexão entre a natureza e o folclore brasileiro, com novos personagens para incrementar na trama da série.

Após dois anos desaparecido, Eric surge em um santuário natural, protegido por indígenas e procurado por garimpeiros ilegais, perto de Belém do Pará. Ele descobre que Luna e a Cuca estavam morando nas proximidades com o objetivo de trazê-lo de volta à vida. Luna desaparece logo depois de seu encontro com o pai. Desesperado para reencontra-la, Eric descobre que pode retirar poderes das entidades e passa a usar isso para tentar proteger a filha, sequestrada por pessoas ligadas ao garimpo ilegal.