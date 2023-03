Veja dicas para fortalecer seu perfil institucional no Facebook

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



01/03/2023 | 15:55



O Facebook surgiu em 2004 pelas mãos de Mark Zuckerberg, Dustin Moskovitz, Eduardo Saverin, Andrew McCollum e Chris Hughes. Ao longo dos anos, se tornou a maior rede social do mundo, fascinando o público com ferramentas interativas e dinâmicas. Já em 2012, a empresa comprou o Instagram por US$ 1 bilhão. Em 2014, adquiriu o WhatsApp por US$ 16 bilhões, e até 2019, havia adquirido mais de 70 negócios.

“O Facebook atualizou o conceito do Orkut, fazendo com que os internautas perdessem o interesse pela anterior. A cada novo lançamento de rede, inclusive, as pessoas dão mais atenção à nova atração e se dispersam um pouco mais das que participam. Essa oscilação acontece também em um perfil institucional, que precisa estar constantemente atualizado e presente nas plataformas em que seu público está. Para que a sua marca não caia no esquecimento, é necessário observar quais as redes fazem mais sucesso no momento para divulgar um produto ou serviço”, explica Paulo Leocadio, CEO da Agência Taruman.

Em setembro de 2022, o Facebook contava com 1,98 bilhão de usuários ativos diários em todo o mundo, o que representou um aumento de cerca de 54 milhões em comparação com setembro de 2021, segundo a Website Rating. Mas apesar desse resultado positivo, outras redes sociais vêm despertando o interesse dos internautas em termos de vinculações mais instantâneas e segmentadas.

Segundo a consultoria Brand Finance, encarregada por realizar um ranking de redes sociais, o Facebook é uma das redes sociais mais usadas no mundo, mas, de uns anos para cá, o TikTok se popularizou rapidamente. O valor de mercado dele cresceu 11,4%, resultado que o levou a liderar a listagem e ser a rede social mais valiosa atualmente. Um estudo realizado pela Emplifi, por sua vez, mostrou que o Instagram segue ampliando sua vantagem sobre o Facebook, com uma audiência de 40,3% maior e com engajamento 22,7 vezes maior no primeiro trimestre de 2021.

“Seja para uma plataforma, seja para uma comunidade ou para um perfil institucional, para sobreviver no mundo digital são necessárias algumas estratégias. Entre elas: manter a interação do público com novidades, compartilhar assuntos relevantes e atraentes, e atingir uma ‘dor’ de seus seguidores”, diz Caio Damasceno, COO da Agência Taruman.

Ao complementar o assunto, Caio cita cinco dicas valiosas para o seu perfil institucional no Facebook não enfraquecer. Confira:

1. Crie um nome para o perfil da sua marca que seja fácil de ser lembrado e encontrado;

2. Participe dos tópicos de discussão referentes ao seu serviço e produto;

3. Certifique-se de que suas publicações estejam claras e objetivas para atrair um maior número de seguidores;

4. Mantenha uma periodicidade de publicações e crie um relacionamento com os clientes;

5. Além do perfil institucional no Facebook, mantenha páginas de mídia social também em outros sites. Assim, você poderá ganhar um público proveniente durante a jornada na internet.