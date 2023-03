EC São Bernardo joga nesta quarta (1º) e quer retomar boa fase no Paulistão

Pedro Lopes



01/03/2023



O EC São Bernardo entra em campo nesta quarta-feira (1º) pela Série A3 do Campeonato Paulista. O Cachorrão visita o União Suzano, no Estádio Francisco Marques Figueira, às 15h, pela 11ª rodada da competição.



O time comandado por Renato Peixe quer reencontrar o bom futebol que vinha apresentando à torcida. Nos últimos quatro jogos foram duas vitórias (contra o Bandeirantes e o Audax) e duas derrotas (para o Marília e o Capivariano) consecutivas. Atualmente, o Cachorrão ocupa a terceira colocação da tabela, com 16 pontos, e vai com todas as forças em busca de retomar a liderança da tabela.