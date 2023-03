PIB da Itália avança 3,7% em 2022 e desacelera após avanço de 7,0% em 2021

01/03/2023 | 08:45



O Produto Interno Bruto (PIB) da Itália cresceu 3,7% em 2022, em preços de mercado, informou nesta quarta-feira, 1º de março, o instituto oficial de estatísticas do país, Istat. O resultado representa uma desaceleração, após o crescimento de 7,0% de 2021, dado revisado nesta quarta.

Em 2020, auge do choque econômico da covid-19 no país, havia sido registrada contração de 9,0% no PIB italiano.