São Caetano vai para as últimas cartadas na A2 e tenta escapar do rebaixamento

Pedro Lopes



01/03/2023 | 08:43



O São Caetano terá pela frente os jogos mais importantes de sua história. Na luta para escapar do rebaixamento, o Azulão enfrenta a equipe do Taubaté nesta quarta-feira (1º), às 20h, no Estádio Municipal Anacleto Campanella, pela 13ª rodada do Paulistão.



O time está em uma situação ruim no estadual, com grandes riscos de deixar a Série A2, algo fora do planejado para esta temporada. Atualmente na 15ª posição, as chances de uma eventual classificação são difíceis, já que depende de diversas combinações de resultados. Agora, o objetivo da equipe é somar a maior quantidade de pontos para fugir da degola.



A derrota para o Rio Claro (a quarta seguida no campeonato) marcou a reestreia de Axel no comando da equipe. Ele, que foi demitido em outubro de 2022 após resultados ruins, tentará o milagre para escapar da terceira divisão.