Maíra Cardi estaria vivendo romance com Primo Rico

01/03/2023 | 08:10



Parece que a fila andou para Maíra Cardi! Depois de meses separada de Arthur Aguiar, a influenciadora se envolveu em boatos de romance com Thiago Nigro, mais conhecido como Primo Rico. O influenciador dá dicas de investimento e vida financeira através de seu canal no Youtube, e já foi autor de algus livros sobre o assunto.

Segundo fontes da colunista Fábia Oliveira, os dois estariam se conhecendo melhor, apesar de já terem tido contato no passado. Em outra época, a influenciadora foi contratada para ajudar o youtuber a perder alguns quilos. Ela chegou a compartilhar fotos dele nas redes sociais para mostrar a evolução do processo de emagrecimento.

Ele já perdeu alguns quilinhos e está super feliz com o processo. Fazemos de tudo para deixar o processo mais leve. [?] É importante a gente olhar para cada cliente, saber o que cada um gosta, para fazer parte do processo de transformação e a pessoa se apaixonar pela vida saudável, porque vai ser o estilo de vida dela, escreveu a influenciadora.

Maíra já foi contratada por diversas personalidades famosas para auxiliar na perda de peso. Entre os nomes mais conhecidos, temos as cantoras Maiara e Maraisa. Essa é a primeira vez que Cardi é apontada com um novo affair desde o término de seu casamento com Aguiar, com quem teve uma filha, Sophia, de três anos de idade.