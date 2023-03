Bolsas da Ásia fecham em alta, após sinais de recuperação da manufatura chinesa

01/03/2023 | 07:54



As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta quarta-feira, 1º de março, após dados mostrarem que a manufatura da China se recuperou com força à medida que restrições contra a covid-19 foram suspensas no fim do ano passado.

Liderando os ganhos na Ásia, o índice Hang Seng saltou 4,21% em Hong Kong, a 20.619,71 pontos, impulsionado por ações de tecnologia, enquanto o japonês Nikkei avançou 0,26% em Tóquio, a 27.516,53 pontos, e o Taiex subiu 0,61% em Taiwan, a 15.598,49 pontos, na volta de dois dias de feriados.

Na China continental, o Xangai Composto registrou alta de 1%, a 3.312,35 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto teve ganho praticamente igual, de 1,01%, a 2.163,82 pontos.

Na Coreia do Sul, a bolsa de Seul não operou nesta quarta-feira em razão do feriado do Dia da Independência.

O bom humor generalizado na região asiática veio após pesquisas apontarem que o setor manufatureiro chinês segue se recuperando com vigor, diante da suspensão da política de "covid zero", anunciada por Pequim em dezembro.

Dados oficiais mostraram que o PMI industrial chinês avançou de 50,1 em janeiro para 52,6 em fevereiro, atingindo o maior nível desde abril de 2012. Já no levantamento privado da S&P Global Ratings e da Caixin, que usa amostragem diferente, o mesmo PMI subiu de 49,2 para 51,6 de um mês para o outro, ultrapassando a barreira de 50 que indica expansão da manufatura.

Oceania

Na Oceania, a bolsa australiana driblou o tom positivo da Ásia, na esteira de dados de crescimento domésticos mais fracos do que o esperado. O S&P/ASX 200 caiu 0,09% em Sydney, a 7.251,60 pontos.

No quarto trimestre de 2022, o PIB da Austrália se expandiu 0,5% em relação aos três meses anteriores, ante projeção de analistas de ganho de 0,8%.

*Com informações da Dow Jones Newswires