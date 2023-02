Com brigas e processos, Nicola Peltz e Brooklyn Beckham planejam novo casamento

28/02/2023 | 11:11



Em meio à polêmica entorno do casamento de Nicola Peltz e Brooklyn Beckham, que irá completar um ano em abril, o casal afirmou para amigos próximos que deseja fazer uma nova cerimônia, isso segundo informações do jornal Daily Mail. A ideia surgiu após o empresário bilionário Nelson Peltz, pai da atriz, decidir processar Nicole Braghin e Arianna Grijalba, as organizadoras do evento e donas da empresa Plan Design Events, exigindo a devolução da quantia de 132 mil libras, o equivalente a 833 mil reais, valor que nem se aproxima do total pago na época: 19 milhões de reais. De acordo com o casal, o evento luxuoso que durou três dias foi caótico e estressante, associado inclusive a memórias ruins que eles desejam recriar.

- A coisa toda foi um pesadelo. Ela [Nicola Peltz] estava longe de estar completamente feliz com o casamento, com os três planejadores diferentes, e agora o associa a brigas, problemas e tensão.

Segundo uma fonte relatou ao veículo, Nicola acredita que toda a situação teve um impacto negativo até mesmo no relacionamento deles. Além disso, ela teria relatado que não gosta nem de olhar as fotos e que, em todas elas, eles aparecem tensos e preocupados. Diante disso, eles estão planejando uma cerimônia melhor e ainda mais luxuosa para o primeiro aniversário da união. O estresse permeia uma outra polêmica que surgiu à época, já que Nicola teria se recusado a usar um vestido da marca de Victoria Beckham, ex-Spice Girl e mãe de Brooklyn, escolhendo um modelo Valentino no lugar, o que teria gerado uma briga entre sogra e nora.

A tensão só aumentou após os rumores de que Victoria Beckham ainda teria sido deliberadamente excluída das escolhas de organização feita pela noiva e sua mãe, Claudia Peltz.

Ainda de acordo com o processo que o Daily Mail teve acesso, as duas planejadoras foram contratadas como substitutas de Preston Bailey, um famoso organizador de cerimônias que teria deixado a organização por conflito de agenda. No entanto, quando elas assumiram a organização, de acordo com sua defesa, tudo estava caótico, com lista de convidados incompleta, detalhes de viagem indefinidos, e arranjos como flores e bolos para serem encomendados. O documento ainda ressalta que todas as brigas internas e a falta de atenção da noiva, que nunca atendia ao telefone, contribuíram para os contratempos, apesar das planejadoras fazerem o melhor que podiam.

O casamento da atriz e do modelo e filho do esportista David Beckham reuniu mais de 500 pessoas, dentre muitos famosos como Eva Longoria, Tom Brady, Rachel Zoe e Serena Williams. Na época, o alto padrão da cerimônia chamou a atenção - sendo que o pai da atriz chegou a classificar a cerimônia show de m***a.