Após enviar suposta indireta à mãe de Neymar Jr., Tiago Ramos pede desculpas: - Não deveria falado

28/02/2023 | 11:11



Tiago Ramos deu o que falar após disparar uma série de indiretas em uma live, que internautas acreditam ser direcionadas à sua ex-namorada, mãe de Neymar Jr., Nadine Gonçalves. Logo depois de se tornar o centro de polêmicas, o ex-A Fazenda usou as redes sociais para fazer um pedido de desculpas.

Nos Stories do Instagram, o famoso não citou diretamente a Neymãe, mas fez questão de se pronunciar sobre o assunto revelando que está recebendo muitos comentários negativos de mulheres.

Estou vindo aqui para falar de um assunto que está rodando o Brasil todo. Só tenho que pedir desculpas e perdão à pessoa que eu citei o nome e da coisa que não deveria ter falado porque é um problema meu. Não tenho muita coisa pra falar, só pedir desculpas mesmo. Que a vida siga normal e pronto. Estou sofrendo hate de muitas mulheres e eu entendo. Se eu fiz m***a, eu tenho que aceitar. Estou aqui me retratando, tentando resolver a situação com as minhas palavras.