BC: setor público tem superávit de R$ 99,013 bi em janeiro, 2º maior para o mês

28/02/2023 | 10:46



O setor público consolidado (Governo Central, Estados, municípios e estatais, com exceção de Petrobras e Eletrobras) iniciou 2023 no azul. Após o déficit primário de R$ 11,813 bilhões registrado em dezembro de 2022, as contas consolidadas do País tiveram superávit de R$ 99,013 bilhões em janeiro, o segundo maior resultado para o mês da série histórica iniciada em dezembro de 2001, segundo o Banco Central.

Em janeiro de 2022, o superávit foi de R$ 101,833 bilhões, o recorde para meses de janeiro. O resultado primário reflete a diferença entre receitas e despesas do setor público, antes do pagamento dos juros da dívida pública.

O superávit primário consolidado de janeiro ficou dentro do intervalo das estimativas de analistas do mercado financeiro ouvidos pelo Projeções Broadcast, que iam de resultado superavitário de R$ 61,700 bilhões a de R$ 101,000 bilhões, mas acima da mediana, que era positiva em R$ 86,150 bilhões.

No mês, o resultado fiscal foi composto por um superávit de R$ 79,405 bilhões do Governo Central (Tesouro Nacional, Banco Central e INSS). Já os governos regionais (Estados e municípios) influenciaram o resultado positivamente com R$ 21,772 bilhões em janeiro. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 17,268 bilhões, os municípios tiveram resultado positivo de R$ 4,504 bilhões. As empresas estatais registraram dado deficitário de R$ 2,164 bilhões.

Superávit nominal

O setor público consolidado registrou um superávit nominal de R$ 46,692 bilhões em janeiro. Em dezembro, o resultado nominal havia sido deficitário em R$ 70,821 bilhões e, em janeiro de 2022, o saldo foi positivo em R$ 84,061 bilhões. Em 12 meses até janeiro, as contas consolidadas do País tiveram um rombo nominal de R$ 497,802 bilhões - 5,02% do Produto Interno Bruto (PIB).

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, já após o pagamento dos juros da dívida pública. No primeiro mês de 2023, o governo central registrou superávit nominal de R$ 34,888 bilhões. Os governos regionais tiveram saldo positivo de R$ 14,383 bilhões, enquanto as empresas estatais registraram déficit nominal de R$ 2,578 bilhões.

12 meses

O setor público consolidado registrou superávit primário de R$ 123,273 bilhões em 12 meses finalizados em janeiro, informou o Banco Central. Em porcentual do PIB, o superávit é equivalente a 1,24%. Em 2022, as contas consolidadas do setor público foram superavitárias em R$ 126 bilhões, mas as contas consolidadas estão no azul em 12 meses desde novembro de 2021.

O resultado fiscal positivo em 12 meses até janeiro é composto por um superávit de R$ 56,922 bilhões do Governo Central (0,57% do PIB). Já os governos regionais (Estados e municípios) apresentaram um saldo positivo de R$ 66,718 bilhões (0,67% do PIB) no período. Enquanto os Estados registraram um superávit de R$ 38,015 bilhões, os municípios apresentaram dado positivo de R$ 28,704 bilhões no ano passado. As empresas estatais registraram um resultado negativo de R$ 467 milhões.