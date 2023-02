Meghan Markle teria ficado surpresa e desapontada por Príncipe Harry ter muito pouco dinheiro

28/02/2023 | 10:10



Não era o que esperava? Meghan Markle teria ficado surpresa e desapontada com o fato de o Príncipe Harry ter muito pouco dinheiro. Segundo informações do Daily Mail, o especialista Tom Bower falou sobre o relacionamento inicial do casal em conversa com o canal de rádio GB News.

O escritor descreveu a duquesa de Sussex como obcecada por dinheiro e revelou como ela reagiu ao descobrir que o amado não possui tanto capital quanto aparentava.

- Sua grande surpresa e decepção foi que o príncipe Harry tinha muito pouco dinheiro. Ela imaginou que ele valeria centenas de milhões, senão bilhões, e ela está tendo que compensar isso agora.

Tom ainda acrescentou que Harry e Meghan não podiam bancar seu estilo de vida como membros trabalhadores da família real.

- Ela quer andar nos grandes Cadillacs, os jatos particulares sob comando. No momento ela precisa furtar para esse tipo de coisa.