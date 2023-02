Frida é aplicativo de acompanhamento integral da saúde feminina

Da Redação, com assessoria

Buscofem apresenta o Frida, aplicativo de acompanhamento integral da saúde da mulher brasileira. Inteiramente gratuito e personalizável, ele monitora o calendário menstrual e oferece dicas, informações e lembretes importantes destinados à saúde feminina. Já está disponível para Android e iOS.

Idealizado em parceria com a The Goodfellas, o Frida atua de maneira inteligente. A partir dos dados inseridos pela usuária, o aplicativo melhora continuamente, tornando a experiência cada vez mais pessoal e enriquecedora, e chega até a enviar lembretes sobre o início da menstruação e aviso de consultas médicas.

O Frida também exporta gráficos e relatórios, proporcionando novas descobertas sobre o corpo de cada mulher. “Isto facilita o compartilhamento de informações entre a paciente e o médico de confiança, por exemplo”, afirma Caroline Rua, diretora de operações da The Goodfellas. “Com a ajuda destes dados, o aplicativo também sugere artigos sobre a saúde feminina pensados exclusivamente na saúde da mulher brasileira, uma vez que a experiência com a menstruação é individual”, completa.

Atualmente, 15% das mulheres buscam informações sobre a saúde feminina em aplicativos. Já entre a Geração Z (nascidas de 1995 a 2015), o número sobe para 24%. Em sinergia com o propósito de ajudar no cuidado feminino e também se aproximar destas gerações mais jovens, o Frida foi elaborado para contribuir com o autoconhecimento de cada uma. E mais: a marca utiliza seus canais de comunicação para abordar temas relevantes sobre saúde física e mental.