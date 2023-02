Bundle promocional: headset da HyperX e notebook da HP com 35% de desconto

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



28/02/2023 | 09:55



Até 5 de março, o site oficial da HP oferece dois bundles exclusivos com mais de 30% de desconto. Ambos os kits são compostos pelo headset HyperX Cloud Stinger Core e pelo notebook ProBook HP 630 G8, mas o usuário pode escolher entre duas versões de processador do computador. Enquanto o conjunto com o processador Intel Core i5 passa de R$ 6.556,08 para R$ 4.499,37 (34,8% de desconto), a opção com Intel Core i7 diminui de R$ 7.412,19 para R$ 4.831,87 (31,3% de desconto).

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

O headset HyperX Cloud Stinger Core se destaca pela qualidade, leveza (apenas 275 gramas) e conforto, potencializado pela espuma memory foam presente nas conchas auriculares e arco para a cabeça. Recomendados para longas sessões de jogos, os fones giram 90º para facilitar o descanso no pescoço entre uma partida e outra. O periférico conta ainda com drivers direcionais de 40mm, controle de som no fio a partir de um botão deslizante em aço durável e microfone embutido com as funções “mudo” e “cancelamento de ruído”.

Já o ProBook HP 630 G8 é um notebook fino e durável, ideal para usuários que estão sempre em movimento e precisam de alto desempenho. Com design moderno na cor cinza e estrutura de alumínio, tem relação de tela para corpo de 80% e um teclado resistente a respingos de água. O latptop vem com 16 GB de memória RAM DDR4 com 3200MHz, SSD de 256GB, tela antirreflexiva com resolução FHD e sistema operacional Windows 11 Pro.