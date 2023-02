Taxas de juros têm leve alta em sintonia com dólar e com combustíveis no radar

28/02/2023 | 09:40



Após caírem na segunda-feira, 27, os juros futuros acompanham a alta do dólar e yields dos Treasuries, enquanto o mercado aguarda se haverá alguma definição de redução de preços de combustíveis pela Petrobras para compensar a reoneração dos combustíveis anunciada pelo governo federal. E logo mais o Tesouro faz leilão de NTN-B e LFT (11h), o que também pode trazer pressão de alta. Às 9h29 desta terça-feira, 28,, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2027 subia a 12,89%, de 12,81% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2025 ia para 12,66%, de 12,59%, e o para janeiro de 2024 marcava 13,38%, de 13,34% no ajuste de segunda.