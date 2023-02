Após sofrer acidente com jegue, José de Abreu diz ser protetor do animal

25/02/2023 | 09:10



José de Abreu sofreu um leve acidente nos bastidores de Mar do Sertão. O intérprete do coronel Tertúlio Aguiar foi derrubado no chão por um jegue, que faz parte do elenco da novela. Apesar do susto, o ator passa bem, e revelou nas redes sociais que é um grande protetor dos animais.

Ao responder uma internauta que estava comentando sobre o assunto no Twitter, ele escreveu:

O jegue tem nome, Shopi Centi, é ator da novela, faz praticamente parte da familia do Timbó. O mais louco é que sou protetor de jegues. Quem quiser saber sobre, Caria Erica do Lar dos Pancinhas é uma batalhadora solo, merece ser seguida e participar de seu trabalho.

Segundo o próprio ator, o animal se assustou durante as gravações e esbarrou nele, que caiu no chão. Como parte do protocolo da TV Globo, José foi imobilizado e levado ao hospital. Horas depois, ele recebeu alta, e está em casa de repouso.