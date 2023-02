Água Santa busca sua classificação com a torcida em jogo contra o Botafogo

Da Redação/Com Agências



25/02/2023 | 08:46



Água Santa e Botafogo irão fazer uma verdadeira decisão na busca pela classificação para às quartas de final do Paulistão na tarde de hoje. Na segunda colocação de seus respectivos grupos, as duas equipes entram em campo às 15h, no Estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Mas, esse será o primeiro jogo do time visitante após a saída do técnico Paulo Baier.



Vindo de duas vitórias seguidas diante de Red Bull Bragantino e Inter de Limeira, ambos por 1 a 0, o Água Santa aparece na segunda colocação do Grupo B com 17 pontos ganhos, atrás apenas do São Paulo, que lidera com 20. O Mirassol ainda tem chances de classificação, mas está bem atrás em terceiro com 12. Já o Botafogo, apesar de vir de derrota por 2 a 1 diante do São Bernardo, é líder do Grupo A com 14 pontos. Mas, apesar de depender apenas de suas forças para avançar, tem o Red Bull Bragantino empatado com a mesma pontuação e o Santos em uma crescente, com 13 pontos.



Com um treino ontem, o Água Santa finalizou a preparação para encarar o Botafogo. Para o importante confronto, o técnico Thiago Carpini não deve fazer grandes mudanças no time titular do Água Santa em relação às duas últimas partidas. A única baixa é o volante Igor Henrique que foi expulso contra a Inter de Limeira e agora cumpre suspensão. Na atividade desta sexta, o técnico Thiago Carpini comandou um treino tático com ênfase em movimentações de bola parada.



“Essa foi uma das raras semanas abertas que tivemos para trabalhar e recuperar os atletas com acúmulo de carga. Estamos vindo de uma sequência de cinco partidas, com duas sendo as 11h. Temos um elenco enxuto, a rotatividade não é tão grande, por isso priorizamos o descanso, além de fazer alguns ajustes”, afirmou Thiago Carpini, técnico do Água Santa.