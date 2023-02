São Bernardo quer mais uma vitória seguida no Morumbi

25/02/2023 | 08:43



Os resultados positivos conquistados nos últimos jogos com bom futebol anima o torcedor são-paulino para um dos principais testes no Paulistão. Às 18h30 de hoje, no Morumbi, o São Paulo encara o São Bernardo FC, dono da segunda melhor campanha entre todas as 16 equipes da competição



Terceiro melhor time do torneio estadual, o São Paulo, com 20 pontos, tem a chance de igualar a pontuação do São Bernardo FC e tomar do rival do Grande ABC, sensação da competição, o segundo lugar entre os melhores. Hoje, o Palmeiras ostenta a melhor campanha.



O time tricolor é líder do Grupo B e já está classificado para o mata-mata. Mesmo assim, Rogério Ceni planeja não dar folga a seus principais atletas nas duas rodadas finais da primeira fase. "A etapa classificatória determina muita coisa, foi assim nos últimos anos. Vamos lutar muito para ter a melhor posição possível, agora classificados", justificou.



O São Paulo engatou três triunfos seguidos conquistados com futebol de alto nível e um ataque prolífico. Fez 3 a 1 no Santos, 5 a 1 na Portuguesa e 3 a 0 no São Bento. Espera repetir o desempenho e a profusão de gols para manter-se entre os melhores do Estadual.



Para o duelo contra o São Bernardo, o treinador não terá o volante Pablo Maia, suspenso. As outras baixas são as mesmas dos últimos jogos. São 12 jogadores afastados por contusão.



O São Bernardo venceu os seus últimos seis jogos e também já assegurou vaga no mata-mata. Nas quartas, vai enfrentar o Palmeiras. O local vai depender da classificação dos dois times na fase de grupos. O time do ABC busca ganhar as duas partidas que faltam e torce por um vacilo do atual campeão paulista para passá-lo na tabela e decidir as quartas em casa.