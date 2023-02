Enel demora 120 dias para recolocar poste em Santo André

Da Redação



25/02/2023 | 08:14



A Enel pode demorar 120 dias para mover um poste por 60 centímetros na Rua das Bandeiras, no Bairro Jardim, após cobrar quase R$ 9.000 pelo serviço. A solicitação foi feita pelo corretor de imóveis Miguel Colicchio Neto, de 69 anos. O poste fica em frente ao comércio dele. Por isso, o empresário pediu para que a companhia recolocasse-o entre um imóvel e outro. Mesmo com o pagamento realizado, o serviço tem prazo de entrega até junho, segundo documento entregue ao cliente.



No detalhamento do orçamento, o maior custo é para mão de obra (R$ 6.222). Em seguida, o material para instalar (R$ 1.940) e outras taxas e impostos (R$ 200). Sendo assim, o montante foi de R$ 8.363. O contrato de formalização entre a Enel e Colicchio Neto foi feito em 17 de fevereiro último, mesmo dia que o pagamento foi depositado.



PROBLEMA

O poste prejudica o espaço onde Colicchio Neto possui uma obra em andamento. Ele aguarda um retorno da Enel a respeito do caso há seis meses. “A intenção é deslocar 60 centímetros do posto para que ele fique entre os dois imóveis. A construtora que está realizando as obras aqui deu entrada em um processo junto com a Enel há seis meses. Ela fez o pedido para realização desse serviço e a companhia não deu nenhuma resposta”, afirma o empresário.



Ele ainda pontua a dificuldade para efetivar o processo. “Mesmo depois de ter solicitado, a construtora precisou entrar em contato novamente com a empresa. Eles deram esse prazo absurdo, ainda mais com uma taxa tão alta como essa". De acordo com Colicchio Neto, é necessário que o tempo para efetivar a solicitação seja reduzido, levando em consideração o tempo de espera que ele teve para receber um retorno da companhia.



POSICIONAMENTO

Questionada pelo Diário, a Enel informou que o cliente autorizou a obra nessa quinta-feira (23) e, para a realização do serviço, é necessário cumprir critérios de segurança da distribuidora e normas definidas pelo órgão regulador.



“No local existem redes de média e baixa tensão, que alimentam outras residências e para concluir a obra a concessionária precisa realizar o desligamento programado de energia de todo trecho, onde todos os clientes impactados precisam ser informados antecipadamente”, complementou em nota.