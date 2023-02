‘Consórcio é a instituição adequada para Fórum Regional de Habitação’, diz Paulo Serra

Beatriz Mirelle



25/02/2023 | 08:07



A mobilização de um Fórum Regional de Habitação para evitar desastres naturais causados pelas chuvas se tornou uma pauta durante as entregas das doações em Santo André. A institucionalização dessa corrente colocará líderes políticos e da sociedade civil no centro do debate sobre como preparar o Grande ABC para evitar mortes e outros danos durante temporais. Para Paulo Serra (PSDB), o Consórcio Intermunicipal Grande ABC é a instituição adequada para promover esse diálogo.



“Só resolveremos esses problemas com união. A região tem o exemplo da Lei da Billings, em 2009. Não é um desafio simples. Essa comissão tem que discutir com transparência e buscar novas estratégias, porque as antigas políticas habitacionais não resolveram”, analisa o prefeito de Santo André. “As chuvas sempre vão acontecer. Precisamos nos preparar para lidar com isso”, complementa.



De acordo com o chefe do Poder Executivo, é necessário realizar mudanças legislativas e intensificar as campanhas de conscientização para que as pessoas aceitam sair das áreas de risco com ajuda das prefeituras. Assim, ele reforça também a importância da organização junto ao Consórcio. “O prefeito de Mauá, a cidade mais afetada nos últimos dias, preside essa entidade. É uma oportunidade de criar políticas públicas de precaução e enfrentamento de fenômenos climáticos. Estamos totalmente à disposição".



Para a deputada eleita Ana Carolina Serra (Cidadania), tentar resolver essa problemática é uma pauta da “ordem do dia”. “O Grande ABC deve estar apto a ajudar. Conversas coletivas entre municípios facilitam que o diálogo seja levado para o Governo do Estado e tenhamos uma utilização consciente da verba. Não adianta atender a necessidade de apenas uma cidade. A estruturação deve ser feita de forma integrada a partir dos próximos anos".