Vereador protocola pedido de CPI em São Caetano sobre fechamento da Anne Sullivan

25/02/2023



O vereador de São Caetano César Oliva (PSD) protocolou na tarde da últimasexta-feira (24) pedido de instauração de CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) para investigar as denúncias envolvendo o fechamento da E.E.B (Escola de Educação Básica) Anne Sullivan, em São Caetano.



Desde novembro do ano passado, o Diário vem mostrando relatos de pais, que acusam a Prefeitura de descaso com a unidade de ensino. Além disso, uma ação civil pública protocolada no dia 13 de janeiro apura para um suposto rombo de R$ 2,4 milhões nas contas da fundação que administra a escola. “Além do descaso e descompromisso da atual gestão com a educação do nosso município, também parece que estamos diante de um caso grave de corrupção”, declarou o parlamentar.



Para a CPI ser instalada, o pedido precisa ter pelo menos sete assinaturas. A reportagem apurou que pelo menos quatro parlamentares já assinaram o documento: Bruna Biondi, do mandato coletivo Mulheres Por +Direitos (Psol), o próprio César Oliva, Ubiratan Figueiredo (PSD) e Jander Lira (PSD).