Orlando Morando libera terreno de secretaria para venda em São Bernardo

Artur Rodrigues



25/02/2023 | 07:26



O prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), publicou um decreto no último dia 17 para desafetar o terreno que abrigava a secretaria de Serviços Urbanos, na Avenida Caminho do Mar, no bairro Rudge Ramos. O prédio foi descaracterizado de sua finalidade original, o que permite que ele tenha uma nova designação a partir da assinatura do chefe do Executivo. Como justificativa, Orlando diz no decreto que “a área será alienada no âmbito de regular modalidade de licitação legalmente permitida, a ser realizada de acordo com os preceitos legais que regem a matéria”.



O prédio da secretaria teve a sua venda aprovada pela Câmara em 14 de dezembro — junto do terreno onde se localiza a secretaria de Educação, localizado na Avenida Wallace Simonsen, no bairro Nova Petrópolos —, após votação sob regime de urgência. “Se alguém olhar para o 18º andar da Prefeitura (onde está o gabinete do prefeito), vai achar que lá tem um imobiliário ao invés de um prefeito. Nunca vi um chefe do Executivo gostar tanto de especulação imobiliária e vender tantos terrenos públicos como o Orlando”, declarou o vereador Julinho Fuzari (PSC), que votou contra os projetos ao lado dos parlamentares Ana Nice (PT), Ana do Carmo (PT), Glauco Braido (PSD) e Getúlio do Amarelinho (PT).



O Diário teve acesso aos projetos à época e constatou a ausência de preços e a garantia do parcelamento em até 20 vezes. De acordo com informações obtidas pela reportagem, o preço inicial seguiria o valor de mercado, que estaria em R$ 3.000 por metro quadrado. Então, o espaço ocupado pela secretaria de Serviços Urbanos, com área de 24.852,11 metros quadrados, custaria inicialmente R$ 75 milhões.



Na gestão de Orlando Morando, a Prefeitura de São Bernardo já vendeu o espaço destinado ao Centro de Reflexão de Trânsito, localizado ao lado do ginásio Poliesportivo, outro próximo ao supermercado Bem Barato, no Rudge Ramos, e agora venderá mais dois imóveis públicos. “Não há uma justificativa plausível para essas vendas. São prédios antigos, situados em áreas nobres da cidade. Se isso não for para especulação imboliária, eu não sei para o que seria”, afirmou Julinho Fuzari.