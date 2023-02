Palavra do Leitor - 25 de fevereiro de 2023

Da Redação



25/02/2023 | 07:17



Fórum de Habitação – 1

Gostaria de parabenizar toda a direção e todos os profissionais do Diário pela nova campanha, a do Fórum Regional de Habitação (Setecidades, ontem). O Grande ABC precisa de uma instância adequada onde possa discutir políticas públicas que impeçam a ocupação de áreas inapropriadas para a construção de moradia, como encostas, morros e margens de rios. E nada melhor que o seu principal veículo de comunicação sirva de porta-voz para a comunidade. É urgente gritar que a especulação imobiliária está na raiz das chamadas tragédias de verão. Muita gente é expulsa para as periferias das cidades porque os ricos não querem que seus condomínios de luxo sejam vizinhos de conjuntos populares. É preciso pôr o dedo nesta ferida. Parabéns, Diário!



Teresa de Fátima Vicks - Santo André



Fórum de Habitação – 2

Parabenizo o deputado Alex Manente por afirmar que é o momento de apontar soluções e não culpados (Política, ontem). Frase esta que fazia parte do rol de valores da empresa onde trabalhei durante 35 anos e que até hoje carrego comigo. É agindo dessa forma que se molda o caráter e se formam cidadãos voltados para o bem. Mas isso não quer dizer que devemos negligenciar o passado onde, aqui em nossa região, houve incentivos a invasões de encostas e mananciais, gerando os problemas atuais. Não estou aqui querendo apontar culpados, mas alertando o eleitorado para a necessidade de conhecer o passado para não se repetir os mesmos erros. Acredito que dessa forma, no futuro, ações como aquela de 2009, tão bem coordenada pelo senhor, não mais se farão necessárias.



Vanderlei A. Retondo - Santo André



Mauá – 1

‘Prefeitura de Mauá interdita 52 imóveis por risco iminente’ (Setecidades, ontem). Aqui em Santo André, quando acontece isso, a Prefeitura providencia apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano) para esse pessoal não ficar desamparado. Mas, com o tempo, vende o apartamento, compra um carro bom e o que sobra do dinheiro é investido em telhas e madeirites.



Flavio Mumu - Santo André



Mauá – 2

A situação é muito complicada em Mauá. A Prefeitura vem realizando uma força-tarefa conjunta entre todas as secretarias. Esperamos que as chuvas cessem um pouco, pois o solo está encharcado e isso pode trazer novos deslizamentos.<EM>



Emerson Brás Bughi - Mauá



Mauá – 3

Falta de controle e fiscalização. A própria Prefeitura leva água, esgoto e asfalto para as áreas de risco. Depois não sabe o que fazer com as invasões.



Neno Gouveia - do Facebook



Tragédias de verão

Na descomunal tromba d’água no Litoral Norte do Estado de São Paulo, mesmo que lá houvesse a maior proteção à face da Terra, a terrível catástrofe pouco seria amenizada, embora seja “melhor prevenir do que remediar”. Eu me atrevo a afirmar que poderia ser pior. Muito pior. Felizmente a região atingida não é assim tão densamente povoada. Imagine se fosse em uma das inúmeras favelas do Rio de Janeiro. A catástrofe foi terrível, mas seria muito pior.



Humberto Schuwartz Soares - Vila Velha (ES)



Carnaval

É uma pena que por mais um ano o Grande ABC tenha deixado de promover o desfile das escolas de samba. Carnaval faz parte da cultura brasileira, uma das formas mais lindas e legítimas de manifestação do povo preto. Os enredos das agremiações são verdadeiras aulas de história do Brasil. Proibir ou desestimular a realização do Carnaval de rua é, na minha opinião, imposição religiosa e demonstração de elitismo dos nossos governantes.



Anselmo Brusquer - São Bernardo