Consórcio e habitação

Da Redação



25/02/2023 | 07:15



Aos poucos começa a ganhar corpo e a ser estruturado o Fórum Regional de Habitação, proposta da sociedade civil organizada para evitar ocupação de áreas sujeitas a deslizamentos e a enchentes e, ao mesmo tempo, garantir moradia digna aos habitantes das sete cidades. Ontem, em entrevista à imprensa, o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), sugeriu que os debates aconteçam no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. Sendo um organismo multilateral, a instituição tem a legitimidade necessária para conduzir as discussões. Até porque a conurbação dos municípios da região impede que se busquem soluções individuais para problemas que não possuem limites geográficos.



Desocupar os morros, suas respectivas encostas e as áreas alagáveis das margens dos cursos d’água no Grande ABC é imperioso para acabar de vez com o saldo funesto de cada temporada de verão. Trabalhoso? Custoso? A resposta é positiva para ambas as perguntas. No entanto, vidas não têm preço e preservá-las deve ser o ponto fulcral de toda administração pública. Não importa o quão árduo seja o desafio nem quanto se gaste de dinheiro, desde que a solução seja definitiva e ninguém mais pereça sob toneladas de barro ou debaixo d’água. Chega de programas paliativos, que também são dispendiosos e nada fazem além de aplacar o sofrimento até a chegada do próximo verão.



Recuperar os terrenos devastados pela ocupação ilegal de morros e áreas de várzea pode ser caro e trabalhoso, mas não é impossível. Então, que se busquem os mecanismos tecnológicos disponíveis e as verbas necessárias para dar início imediato ao processo. Não é possível conviver mais com gente morrendo a cada chuva mais forte sem fazer nada para mudar a realidade. A constituição do Fórum Regional de Habitação é o primeiro passo nesta luta que certamente será árdua, mas cuja vitória garantirá um futuro digno a todos os moradores da região. Que a proposta de Paulo Serra seja deliberada logo na primeira reunião do Consórcio – por excelência, a casa do debate público no Grande ABC.