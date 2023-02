24/02/2023 | 21:04



Alcaraz passa sufoco, mas supera sérvio Lajovic e vai à semifinal do Rio Open

Carlos Alcaraz segue firme na busca pelo bicampeonato do Rio Open. Mas não foi fácil a passagem pelas quartas de final, nesta sexta-feira. O espanhol sofreu bastante diante do sérvio Dusan Lajovic, que abriu 4 a 2 nos dois sets e acabou não sustentando as vantagens. No fim, após muita resistência do adversário, vitória do número 2 do mundo por 6/4 e 7/6 (7/0) em 1h56.

Alcaraz cometeu muitos erros na quadra Gustavo Kuerten, com muitos altos e baixos, demonstrando muita ansiedade para finalizar os pontos e não conseguindo encaixar seus saques. "Uma partida muito complicada. Dusan jogou muito bem, mostrou toda sua qualidade, foi sólido, mas estou muito contente por conseguir superar os problemas", festejou Alcaraz, ao SporTV.

O duelo das quartas de final não começou como Alcaraz esperava. O espanhol teve enorme trabalho diante de um ousado Lajovic. Após irem iguais até 2 a 2, o sérvio quebrou e abriu 4 a 2. O atual campeão, porém, reagiu, emplacando quatro pontos seguidos para sair do buraco e fechar a parcial em 6/4 após grande susto e incômodo com as boas jogadas de Lajovic.

Ao fazer 1 a 0 na segunda parcial, Alcaraz passou a falsa impressão que estava com os nervos no lugar e pronto para deslanchar. Mas as bolas devolvidas com velocidade de Lajovic seguiram incomodando o espanhol, que não conseguia finalizar as jogadas.

Novamente eles foram iguais até 2 a 2, quando o sérvio repetiu o primeiro set e conseguiu quebrar. E também abriu 4 a 2. O número 2 do mundo precisava dar uma resposta diante de um oponente tranquilo em quadra. Mas penou no serviço outra vez e sofreu para diminuir. Soltou um grito de desafogo.

E a parcial virou um repeteco no primeiro set. Com duas grandes devoluções, Alcaraz voltou para a partida ao devolver a quebra e igualar o set em 4 a 4. Depois, mesmo não encaixando o primeiro serviço, confirmou a saque e virou. Quebraria novamente para fechar em duplo 6/4? Desta vez, não.

O sérvio não se desesperou, sacou bem, e com bola na rede de Alcaraz, festejou o 5 a 5. E voltou a surpreender depois de reagir com 0 a 40 contra ao quebrar um game bastante longo com erro não forçado do espanhol. Foi para o saque para fechar o set e teve a bola, em subida à rede, mas errou. Acabou quebrado e a decisão foi ao tie-break. No game desempate, Lajovic desanimou e levou 7 a 0.

Cabeça de chave 2 no Rio Open, o britânico Cameron Norrie também não teve vida fácil para avançar às semifinais. O boliviano Hugo Dellien surpreendeu ao fechar o primeiro set por 6/4. Mas, depois, o favorito mostrou toda sua classe para virar por 6/1 e 6/4. O rival deste sábado será o espanhol Bernabe Zapata Miralles, que superou o compatriota Alberto Ramos-Vinolas em batalha de 2h33, por 6/4, 2/6 2 6/4.