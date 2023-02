Santo André envia 50 mil itens e 10 toneladas de alimentos para vítimas das chuvas no litoral

Da Redação



24/02/2023 | 19:59



A prefeitura de Santo André enviou, nesta sexta-feira (24), aproximadamente 50 mil itens, cerca de 10 toneladas de alimentos e mais de 6 mil litros de água às vítimas das chuvas no litoral norte de São Paulo. Mais de 50 pessoas morreram e centenas estão desabrigadas desde o último fim de semana.

Os itens foram arrecadados durante esta semana, em uma campanha do Fundo Social de Solidariedade. Todas as doações foram entregues pelos moradores de Santo André nas Lojas Solidárias – localizadas nos quatro shoppings centers da cidade – e através de parceiros. Depois, elas foram levadas ao Ginásio Laís Elena, dentro do Complexo Esportivo Pedro Dell’Antonia, que serviu como ponto de chegada, separação e partida das doações.

Entre os 50 mil itens doados estavam peças de vestuário masculino, feminino e infantil, roupas de cama, mesa e banho, fraldas, kits de higiene e limpeza, entre outros. Já as 10 toneladas de alimentos contemplavam cestas básicas e outros tipos de não perecíveis. Foram enviados também pacotes de ração para animais. “Quero agradecer toda a solidariedade nas doações que estamos recebendo nas Lojas Solidárias e das empresas, e agradecer também a confiança e credibilidade no nosso trabalho”, enalteceu a primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Ana Carolina Serra.

Os donativos seguiram em dois caminhões do Fundo Social de Solidariedade para o Fundo Social de São Paulo, que levará as doações para as vítimas. “Esse espírito solidário do andreense cada vez faz mais parte da nossa cidade. Essas tragédias lamentavelmente acontecem, a gente fica muito triste e sensibilizado com isso, e sempre que chamada, através da estrutura do Santo André Solidária, nossa cidade responde e faz diferença nas vidas dessas pessoas”, complementa o prefeito Paulo Serra.

A arrecadação continua nas Lojas Solidárias nos shoppings ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho, diariamente, no horário de funcionamento dos centros comerciais. “Estamos arrecadando inclusive itens para pessoas com deficiência, porque muitas pessoas lá estão machucadas, então precisam de muletas, cadeiras de banho, cadeiras de rodas. Além disso, alimentos que compõem a cesta básica como açúcar, sal, óleo e pó de café, bem como peças de vestuário, incluindo roupas íntimas”, sugere Ana Carolina Serra.

Outras remessas de itens estão programadas para seguirem viagem ao litoral norte de São Paulo, de acordo com a necessidade. E caso haja excedente, o montante será destinado às entidades assistenciais parceiras do Fundo Social de Solidariedade.