Ladrões furtam cilindros de oxigênio de UBS em Diadema; veja vídeo

24/02/2023 | 17:57



Um homem foi preso depois de furtar, com a ajuda de um comparsa, dois cilindros de oxigênio da UBS ABC, em Diadema. O crime aconteceu no início da semana, durante o feriado de Carnaval, e as imagens foram divulgadas nesta sexta-feira (24). Veja o vídeo abaixo.

Na gravação, é possível ver os assaltantes abrindo o portão da unidade de saúde e indo direto até o local onde ficam os cilindros usados para o tratamento dos pacientes. Os equipamentos estavam do lado de fora da UBS. Após levarem juntos o primeiro cilindro, um dos ladrões retorna e leva o segundo, arrastando o objeto. Eles fugiram em seguida, mas acabaram identificados pelas imagens e um deles foi preso pela GCM (Guarda Civil Municipal) a poucos metros da unidade. O outro criminoso continua foragido, mas os cilindros foram recuperados.