Rainha Consorte Camilla Parker Bowles teria escolhido estilista de Princesa Diana para criar traje de sua coroação

24/02/2023 | 17:10



De acordo com o site Page Six Style, o estilista favorito da Princesa Diana e responsável por muitos de seus icônicos looks, Bruce Oldfield, foi o escolhido pela Rainha Consorte Camilla Parker Bowles para criar o vestido da majestade na coroação de seu marido, Rei Charles III, que está prevista para ser realizada dia 6 de maio.

O estilista ainda não confirmou o rumor, mas uma fonte próxima à família real considera a escolha um tanto quanto óbvia, baseada na afinidade entre os dois.

Camilla tem uma amizade muito próxima com ele há muitos anos, então, de muitas maneiras, é a escolha natural e óbvia. Ela confia nele porque ele realmente entregou vestidos para muitas ocasiões importantes recentemente para ela, afirmou uma fonte.

Ao assumir o trono ao lado do marido, Camilla quebrará uma tradição da família real: a Rainha Consorte se tornará a primeira divorciada a ocupar tal cargo.