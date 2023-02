TVs próprias dos clubes crescem por necessidade na pandemia e se consolidam

24/02/2023 | 16:42



Se as TVs próprias dos clubes de futebol já eram uma realidade, o momento de pandemia vivido pela covid-19 fez com que os departamentos de marketing das equipes apostassem em novos voos. Com a proibição da entrada de jornalistas em dias de jogos e nos treinos, a busca por informação dos torcedores aumentou consideravelmente.

Um dos grandes cases de sucesso deste período veio da VascoTV, que implementou a coletiva de imprensa em um modelo 100% online, reproduzindo o formato presencial e fazendo com que os jornalistas pudessem enviar perguntas - modelo este que virou referência para outros clubes e entidades. Considerado um modelo inovador já de muitos anos, o cruzmaltino viu crescer em 60% o número de inscritos na VascoTV entre 2020 e 2022, com 12,1 milhões de horas assistidas e 120 milhões em engajamento geral.

"Neste período de pandemia, a comunicação e o entretenimento online, como um todo, aceleraram. Repensamos o formato tradicional da coletiva e desenvolvemos o modelo online, com a vantagem de o jornalista poder participar estando em qualquer local do planeta e não obrigatoriamente em uma sala de imprensa. Essa é uma filosofia na VascoTV: não nos acomodados e estamos sempre em busca de evolução, nos reinventando e nos mantendo como umas das referências entre as TVs de clubes. E podem esperar ainda mais novidades, reunindo informação, entretenimento e aproximação, que são nossos pilares históricos", afirmou Mário Vassalo, responsável pela VascoTV.

Em São Paulo, os canais próprios dos clubes estão entre os maiores do País. Durante o período da pandemia e neste início de ano, os rivais têm apostado em vídeos de bastidores, mas também em interatividade com entrevistas e matérias que fogem da rotina diária de treinos. No Palmeiras, por exemplo, o clube conseguiu capitalizar as últimas conquistas e fez sucesso com o vídeo do elenco e o técnico Abel Ferreira cantando um pagode no retorno da delegação à capital, após conquistar a Supercopa do Brasil contra o Flamengo.

Em janeiro deste ano, o time alviverde conseguiu ficar apenas atrás do Flamengo com número de seguidores no Youtube, com cerca de 1,9 milhão, segundo dados do Ibope Repucom. O Corinthians apareceu com 1,8 milhão, e o São Paulo, com 1,7 milhão. O Flamengo lidera com folga ao registrar 6,6 milhões.

O Internacional tem uma plataforma chamada Mundo Colorado, que faz transmissões ao vivo e oferece conteúdos exclusivos para o sócio, como vídeos de bastidores de jogos, rotinas de treinos, animações para o público infantil, além de documentários que mostram vida e carreira de atletas e ex-atletas colorados.

A equipe conta com videomakers, editores, finalizadores e jornalistas. Desde que foi lançada a plataforma, em outubro de 2022, já foram publicados 80 vídeos exclusivos. Há produção também para o Youtube oficial do clube, onde, em 2022, foram postados 220 vídeos, somando um total de 6,4 milhões de visualizações. No total, em 2022, os torcedores colorados assistiram 550 mil horas de conteúdos produzidos pelo Inter.

Além disso, o clube está lançando o aplicativo Mundo Colorado, onde o torcedor terá, no celular, acesso aos conteúdos produzidos pela equipe. Segundo o diretor executivo de comunicação do clube, Rafael Cechin "em 2022, houve um investimento significativo em pessoas e equipamentos, e o torcedor está colhendo os frutos deste investimento já a partir de agora com os lançamentos de novos produtos e do aplicativo da plataforma Mundo Colorado."

No Nordeste, quem faz sucesso é o Fortaleza. Atualmente, o clube conta com 219.680 inscritos na TV Leão, sendo o maior do Estado. Desde o inicio da pandemia, foram mais de 100 mil inscritos novos no canal, com 16 milhões de visualizações de abril de 2020 até o período atual, além de 1.280 vídeos publicados.

"A TV Leão cresceu muito nos últimos anos. Soubemos nos adaptar bem na pandemia, pois sabíamos da necessidade de consumo que tem o nosso torcedor, e isso só aumentou de lá pra cá", afirmou Bruno Oliveira, coordenador da TV Leão, que acrescentou: "A produção aumenta, o nível aumenta e a cobrança do torcedor também cresce. Observamos tudo, o intuito é estar sempre em evolução. A linguagem se adapta. Atualmente, temos coletivas de imprensa, contamos os bastidores dos jogos e criamos novos quadros com frequência, sempre de forma muito transparente e contando muito do que se passa no dia a dia do Fortaleza".

No Goiás, o clube também comemora os bons números ao alcançar 100 mil de inscritos no canal do YouTube, o que simboliza um marco na história. "Vale destacar que 100% desse resultado é orgânico, apenas produção de conteúdo, zero investimento em impulsionamento", afirmou Tiago Pinheiro, diretor de marketing do clube.

"A competitividade do futebol ultrapassa as quatro linhas. Queremos ganhar sempre, crescer sempre mais, alcançar melhores indicadores de performance digital e promover maior envolvimento com a marca Goiás Esporte Clube. Para 2023, vamos ampliar nossa presença na plataforma com mais conteúdos e maior frequência de postagens", acrescentou.

Em Santa Catarina, a TV Avaí, canal oficial do clube, também alcançou ótimos números em 2022, quando teve 970 mil views, melhor desempenho de sua história, superando em 10% a marca de 2021. Ao longo do último ano, o Leão da Ilha postou 343 vídeos e fez 161 transmissões ao vivo, além de ter conquistado quase 7 mil novos inscritos, tudo de maneira 100% orgânica. No estado, o Avaí foi a equipe com maior rendimento no YouTube na temporada passada, superando os rivais Chapecoense, Joinville e Figueirense em número de visualizações e novos inscritos.

A agremiação ainda possui uma parceria, firmada na atual gestão, com a Network Brasil, uma das maiores produtoras de conteúdo e gestoras de influencers do País, que alavanca a participação da equipe junto a esses players do mercado.

"Fomos eleitos com a promessa de promover mudanças em diversas áreas, e a comunicação era uma delas. Nosso intuito sempre foi aproximar o torcedor. Estes resultados mostram um avanço e dão prosseguimento ao nosso projeto, que é colocar o Avaí entre os melhores do país, dentro e fora de campo", destaca Júlio César Heerdt, presidente do Avaí.

Para Renê Salviano, CEO da Heatmap, empresa especializada em marketing esportivo e que já atuou na área no Cruzeiro, o termo novo normal que a pandemia trouxe para diversos setores da nossa sociedade também impactou no trabalho da imprensa e, por consequência, na distribuição de conteúdo por parte dos clubes de futebol.

"Devido às exigências dos protocolos, os clubes foram até certo ponto forçados a utilizar seus canais de forma mais assertiva, disponibilizando imagens de treinos, entrevistas coletivas e outras pautas do dia a dia. Alguns times já faziam esse trabalho de bastidores anteriormente e passaram a investir ainda mais neste tipo de entrega, pois tudo o que o torcedor quer é estar o máximo possível próximo dos bastidores do clube como um todo, vendo o clima não apenas do vestiário, mas também de outros departamentos", afirmou.

"Se trabalhado com transparência e da forma correta, o conteúdo exclusivo que só o clube pode oferecer aumenta o engajamento e a proximidade com a torcida, e ainda se torna mais uma receita de extrema importância; lembrando que tudo dentro de uma agremiação é interessante ao olhar do público, seja a parte médica, de negócios, marketing e tantos outros além do futebol", disse.