Rita Lee se pronuncia sobre internação e família agradece carinho dos fãs

24/02/2023 | 16:10



Nesta sexta-feira, dia 24, Rita Lee, que está em remissão de um câncer no pulmão, deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Agora, o perfil oficial da cantora se pronunciou sobre a notícia, com uma imagem postada no Instagram:

Como qualquer pessoa que passou ou que passa por tratamento oncológico, internações para exames e avaliações podem ser necessárias. A família agradece o carinho, certa do respeito à privacidade, como estabelecido desde o início.

Procurada pelo ESTRELANDO, a assessoria do hospital confirmou que Rita foi internada, mas não deu mais detalhes sobre o caso.