Conheça os maiores hits do Carnaval 2023

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



24/02/2023 | 14:55



O Kwai selecionou sete músicas que, desde o início de fevereiro, vêm embalando festas de Carnaval pelo Brasil. São canções que passeiam pelos diferentes estilos que dão cara e forma à indústria nacional, como funk, sertanejo, pagode baiano, forró e pop, cantados tanto por artistas novatos em ascensão, como Oh Polêmico, quanto por medalhões, como Naiara Azevedo e Anitta. Confira os maiores hits do Carnaval 2023.

Quer saber tudo sobre Universo Sugar? Clique aqui e compre o e-book O Guia dos Sugar Daddy & Sugar Babies por apenas R$ 10

1. Deixa eu Botar meu Boneco, de Oh Polêmico

O cantor e compositor soteropolitano Deivison Nascimento, conhecido como Oh Polêmico, é destaque do pagodão baiano desde 2020, quando emplacou hit atrás de hit, como “Online e Metendo”, que viralizou quando ele ainda era vocalista da banda O Metrô, e “Samba do Polly”, sucesso em 2022. Sua nova música, desta vez feita para bombar não só na Bahia, mas no do Brasil inteiro, é “Deixa eu Botar meu Boneco”, que tem levada, ritmo, letra e dancinha que são a cara do Carnaval e que todo mundo já conhece.

2. Love Gostosinho, de Nattan e Felipe Amorim

Lançado em dezembro do ano passado, este forró romântico é a aposta de dois cearenses: o novo muso do estilo Nattan e Felipe Amorim. O hit já vem bombando nas redes sociais, quando foi divulgado junto a uma coreografia, claro, e promete não ficar de fora de nenhum setlist de bloquinho ou festa animada durante o Carnaval.

3. Namora Aí, de MC Ryan SP, Mc Daniel e Kotim

Dois dos funkeiros do momento, Ryan SP e MC Daniel, se juntaram ao jovem produtor Kotrim para fazer muita gente rebolar ao som de mais um hit, chamado “Namora Aí”. A música tem batida intensa e letra que incentiva a solteirice e a pegação, ou seja, é uma trilha sonora perfeita para embalar os festejos carnavalescos mais quentes.

4. A Noite do Golpe, de Àtttooxxá

O grupo baiano responsável por uma original mistura de música eletrônica com pagode baiano acabou de lançar um novo hit. “A Noite do Golpe” é o primeiro single do ano da banda (que promete um disco novo ainda pra este semestre) e reúne os elementos básicos responsáveis pelo sucesso do grupo: muito groove, balanço e energia lá em cima.

5. Palhaça, de Naiara Azevedo e Ana Castela

A rainha do sertanejo Naiara Azevedo chamou Ana Castela, sul mato-grossense que é hoje a cantora brasileira mais ouvida no Spotify, para criar esse hit animado que fala de tipos de mulheres solteiras que vão às festas, aos blocos e muito mais. Com apenas 19 anos, Ana estourou em 2022 com “Pipoco” e, desde então, já lançou hits com nomes em destaque do sertanejo pop, como Israel e Rodolfo, Us Agroboy e Zé Felipe.

6. Ai Papai, de Anitta, Mc Danny e Hitmaker

A parceria da superstar Anitta com Mc Danny, sensação do funk carioca que estourou com o hit “Vapo Vapo”, não poderia ter outro resultado senão um mega hit grudento, envolvente e perfeito para embalar uma pista ou um bloco animado de pop ou funk. A música ainda conta com a participação do duo Hitmaker, queridinho das divas de pop nacionais.

7. Sou Má, de Ludmilla e Tasha & Tracie

Última aposta entre os maiores hits do Carnaval 2023. Depois de fazer parte da icônica apresentação de Ludmilla no Rock In Rio do ano passado, a dupla de rap Tasha & Tracie, formada por irmãs gêmeas talentosíssimas e empoderadas, ganhou projeção nacional e agora participa do mais novo hit da cantora carioca, “Sou Má”. O resultado é inovador e representa a excursão de Ludmilla em uma nova vertente, o trap. Cheia de energia e rimas, a música tem tudo para estourar.