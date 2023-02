Correspondência. Organiza-se Paranapiacaba O IV Centenário de Santo André. A festa de Maria Fuá

Ademir Medici



24/02/2023



É o documento que abre a página hoje, e que pode ser chamado de “correspondência eterna”: há 110 anos surgia no então Alto da Serra um clube que logo se destacaria pela construção daquele que é hoje o mais antigo campo de futebol do Brasil – e, quem sabe?, possa ser reinaugurado este ano.

E NEM SE FALAVA EM FUTEBOL

Nesta data, em 24 de fevereiro de 1903, era fundada, em Paranapiacaba, a Sociedade Recreativa Lyra da Serra, ligada aos empregados da estrada de ferro São Paulo Railway.

Os fins básicos da nova entidade eram estritamente culturais e recreativos: constituir sempre uma banda musical, orquestra e grupo dramático, uma biblioteca, jogo de bilhar, efetuar passeios, soirees familiares e sessões cinematográficas.

Fonte: Estatutos sociais reformados em 8-12-1911; original de Dirceu da Silva Real (em memória).



IV CENTENÁRIO DE SANTO ANDRÉ

Meus pais comentam muito sobre a festa do IV centenário, principalmente sobre o show da Inezita Barroso!

Tania Geannaccini, de Santo André

Assisti as festividades do IV Centenário, em 1953, no palanque oficial, pois, meu pai, Euclydes Rocco, era vereador – eu tinha, então, 11 anos.

Euclydes Rocco Junior, de São Paulo

Jovem, formado em Direito, Clovis Thon foi um membro ativo da AUSA - Associação Universitária de Santo André.

Alexandre Takara

O BLOCO MARIA FUÁ

Mestre Ditinho brincou pra valer no sábado com o Maria Fuá. Chovia muito, o que impediu o percurso nas ruas. O povo brincou dentro da pequena sede da Sociedade Amigos do Parque Imigrantes. Foi muito legal. Cibele não deixa a peteca cair.

A comunidade do Parque Imigrantes ficou muito orgulhosa com a cobertura que Memória fez sobre o bloco que já tem grande importância naquela região.

Neusa Borges

HÁ 70 ANOS. Santo André celebrava o IV Centenário da vila fundada por João Ramalho em 8 de abril de 1553: uma data que não pode ser esquecida



NAS ONDAS DO RÁDIO

Grande ABC e Você

¦ Quaresma. Tempo de reflexão, conversão e penitência. O passado e os dias de hoje. Muitas mudanças.

Produção e apresentação: José Carlos Pereira, que fez história na Publicidade do Diário. Consultora musical: Marilza Cunha Pereira. Amanhã, sábado, 7h.



DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Quarta-feira, 24 de fevereiro de 1993 – ano 34, edição 8318



MANCHETE – Itamar (Franco, presidente da República) pode sancionar a lei dos portos.



ECONOMIA – Os tíquetes-refeição se tornaram uma moeda cada vez mais utilizada por consumidores e supermercados da região. Em alguns estabelecimentos, os vales respondem por 20% do movimento.

EM 24 DE FEVEREIRO DE...

1903 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: o senador Cesário Bastos recebeu em sua chácara, na Estação São Bernardo (hoje Santo André) Alberto Löfgren, diretor do Horto Botânico do Estado.

O visitante mostrou-se surpreso com a plantação de videiras e a variedade de árvopres de sombra e de ornamento encontradas na chácara Bastos (a futura Vila Bastos).



NOTA DA MEMÓRIA - O sueco Alberto Löfgren dedicou grande parte de sua vida aos estudos da flora brasileira, e foi um incansável defensor da preservação das matas, preocupando-se inclusive com a criação e aperfeiçoamento de instrumentos legais para proteção da natureza florestal e agrícola.

Fonte: Melquiades Pinto Paiva, citado pelo Dicionário Histórico-Biográfico das Ciências da Saúde no Brasil (1832-1930).

¦ A transmissão da febre amarela pela picada de mosquitos preocupava as autoridades sanitárias. Estudos eram realizados por médicos como Emilio Ribas, diretor do Hospital de Isolamento da Diretoria do Serviço Sanitário do Estado de São Paulo. O médico e cientista Luiz Pereira Barreto publicava nos jornais longos textos sobre o assunto.

1953 – Inaugurada a agência do Banco Auxiliar de São Paulo em Santo André, à Rua Coronel Oliveira Lima, 170.

¦ José Nicoletti nasce em Presidente Bernardes (SP). Dentista e memorialista do Grande ABC.

¦ A colônia estoniana comemora a passagem do 35º aniversário da proclamação da independência da República da Estônia, que ocorreu em 24 de fevereiro de 1918.