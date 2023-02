Prefeito de Diadema recebe alta após quase um mês internado por problema no coração

Da Redação



24/02/2023 | 13:50



O prefeito de Diadema José de Filippi Júnior (PT) recebeu alta médica após quase um mês internado no Hospital do Coração (HCor), em São Paulo. No início de fevereiro, ele passou por uma cirurgia no coração e realizou uma troca de válvula aórtica após ser diagnosticado com endocardite bacteriana.

De acordo com a prefeitura, Filippi já está em casa e agora fará fisioterapia como continuação do tratamento. Nas redes sociais, o petista publicou uma mensagem de agradecimento e disse estar ansioso para retornar ao trabalho. Ele, no entanto, segue afastado do cargo para cuidar da saúde pelo menos até o dia 9 de março. A vice-prefeita Patty Ferreira (PT) segue como chefe do executivo até este período.