Após grave acidente, Olivier Anquier compartilha vídeo fazendo fisioterapia

24/02/2023 | 13:11



Olivier Anquier usou as redes sociais para compartilhar um vídeo emocionante de seu processo de recuperação. Aos 63 anos de idade, o empresário e chef de cozinha se acidentou gravemente enquanto estava no Rally dos Sertões, sofrendo ferimentos no ombro e em parte do tronco.

Em seu relato, ele escreveu:

Mais uma etapa muito importante até a recuperação total. O tombo aconteceu dia 4 de setembro no meio do deserto do Jalapão a 4 km do reabastecimento de urgência após já ter coberto 400 kms de especial de uma prova do rally dos Sertões de mais de 500kms.Agradeço imensamente o Dr Rames Mattar, neuro chirurgião que me foi apresentado pelo Marcelo Filardi. Apesar do resultado dramático do exame eletroneuromiografia que não dava sinal nenhum de vida, traço - como se diz no jargão. Rames acreditou mais no seus repetidos exames de toque preferindo ver a evolução natural que passar o bisturi. Médico como antigamente que fala com paciente e toque com as mãos.

Logo em seguida, ele comentou o longo período de recuperação

Lá no início ele falava que tinha seis meses para ver a evolução e tomar a decisão de executar uma cirurgia. Estamos com cinco meses duas semanas e o que eu recuperei a chirurgia não teria chegado nesse nível de recuperação. O estrago foi muito feio, rasgou e amassou terrivelmente o deixo de nervos plexo braquial. Não teve rompimento total de nenhum nervos mas quase. Só ficou o fio da rabiola e dessa ligação muito tênue com muita fisioterapia com minhas torturadores queridas, Alda, Daeine e Carol temperado com um tanto de força de vontade e muita torcida da família e amigos, hoje estou incrivelmente assim. Daqui a 5 meses estarei cem por cento.